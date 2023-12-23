إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي ​​على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب «جرائم» في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وتدعم إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتتهم الولايات المتحدة بدعم الجرائم الإسرائيلية في غزة، حيث أودى العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني و53 ألف مصاب ونزوح معظم سكان القطاع، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، قوله «سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى».

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، على مدى الشهر الماضي، سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

كيف يمكن للحرس الثوري إغلاق البحر المتوسط؟

وقال البيت الأبيض الجمعة، إن إيران «متورطة بشكل كبير»، في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ولا تطل إيران على البحر المتوسط، ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن «ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى».

- البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في استهداف السفن بالبحر الأحمر

ونقل عن نقدي قوله «بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون.. في البحر الأحمر».

ولا تدعم إيران جماعات على البحر المتوسط سوى حزب الله في لبنان وجماعات مسلحة متحالفة معها في سورية، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط.