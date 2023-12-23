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البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في استهداف السفن بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 01:34 مساء
البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في استهداف السفن بالبحر الأحمر
صورة التُقطت على متن سفينة «غالاكسي ليدر» التي يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة في شمال غرب اليمن. (الإنترنت)
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قال البيت الأبيض الجمعة إن إيران «متورطة بشكل كبير» في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

ويستهدف الحوثيون المدعومون من إيران السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، رفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد، ما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها واتخاذ مسارات أطول حول أفريقيا، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت الناطقة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان «نعلم أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.. هذا يتسق مع الدعم المادي الإيراني طويل الأمد وتشجيعها لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، مضيفة «هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا».

اتفاقيات بحرية قائمة
وتنفي إيران التورط في هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن تحالف بحري يضم 20 دولة بهدف حماية السفن من الهجمات في البحر الأحمر.

وتقول بعض الدول المعنية إن عمليات حماية حركة التجارة، ستكون جزءا من اتفاقيات بحرية قائمة.

- حريق في سفينة «مرتبطة بإسرائيل» بالمحيط الهندي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تعرّضت سفينة تجارية «مرتبطة بإسرائيل» لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي السبت، ألحق بها أضرارا من دون أن يتسبب بسقوط إصابات، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان.

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 

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