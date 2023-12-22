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الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 11:42 مساء
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت الولايات المتحدة، إيران بالضلوع في هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر، قائلة إن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون اليوم الجمعة: «نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر»، مضيفة أن واشنطن تجري مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها بشأن خيارات الرد على الهجمات، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، نشرت المملكة المتحدة مدمرة عسكرية في البحر الأحمر في إطار التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في الممر التجاري، على خلفية هجمات متكررة نفذتها جماعة الحوثي ضد سفن تجارية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

مدمرة بريطانية تنضم لعملية «حراس الازدهار» 
وذكرت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، مساء الثلاثاء، أن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» توجد في البحر الأحمر لتعزيز جهود حماية السفن التجارية في الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم، وستنضم بشكل رسمي إلى عملية «حراس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة في خليج عدن.

وأعلنت شركات شحن عملاقة الجمعة والسبت الماضيين تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين في اليمن على الشاحنات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على وقع العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقالت شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ-لويد الألمانية، و«سي أم آ سي جي أم» الفرنسية، و«إم إس سي» الإيطالية السويسرية، إن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر «حتى إشعار آخر»، «حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمناً».

تواجد أميركي في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين
وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة «إتش إم إس دايموند» تنضم إلى ثلاث مدمرات أميركية توجد بالفعل في المنطقة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنها أسقطت طائرة دون طيار أطلقتها جماعة الحوثي بصاروخ مضاد للطائرات مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو للمشرعين أن «فرنسا موجودة بالفعل إلى حد كبير في المنطقة»، مشدداً على ضرورة ضم لاعبين إقليميين مثل المملكة العربية السعودية إلى التحالف.

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