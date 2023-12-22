اعتصام لموظفين حكوميين بهولندا للمطالبة بوقف النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم أكثر من مئة موظف حكومي في هولندا، اعتصامًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة الخارجية مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية، أن أكثر من مئة موظف عمومي نظموا «احتجاجا صامتا» أمام مبنى وزارة الخارجية، لانتقاد موقف حكومتهم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في غزة بحسب وكالة الأناضول.

احتجاج الموظفين الحكوميين حالة نادرة في هولندا

وأعرب المحتجون عن قلقهم من أن الحكومة الهولندية لم تدعُ إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وذكرت الإذاعة أن المتظاهرين اعتبروا أن الهجمات التي وقعت في غزة، والتي استشهد فيها أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم أطفال، تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن احتجاج الموظفين الحكوميين يعد حالة نادرة في هولندا.

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أظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، المحتجين جالسين على الأرض أمام وزارة الخارجية ويحملون لافتة كتب عليها «الموظفون العموميون يريدون وقف إطلاق النار».

كما أظهرت المشاهد بعض الأشخاص في «الاحتجاج الصامت» يحملون الشموع ويبكون.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ77 على التوالي، والذي خلف حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.