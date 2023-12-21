مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» بمناسبة انسحابهم من غزة بعد 60 يوما من مشاركة لواء النخبة الأول في قوات الاحتلال في العدوان على القطاع المحاصر منذ سنوات.

وقال موقع «واللا» العبري، اليوم الخميس، إن «الكتيبة 13 التابعة لجولاني غادرت اليوم، بعد حوالي 60 يومًا من القتال من غزة. واحتفلت الكتيبة بخروجها من منطقة القتال بوجبة غداء».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطات الاحتلال سحبت «لواء غولاني» من قطاع غزة، وهو قوة نخبة تكبدت خسائر فادحة بعد مضي أكثر من 60 يوما على الحملة العسكرية العنيفة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

- وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة

ونقلت وسائل إعلام عن «القناة 13 الإسرائيلية» أن جنود لواء غولاني غادروا غزة «لإعادة تنظيم صفوفهم».

ولواء غولاني يعرف أيضا بـ«اللواء رقم 1» وهو لواء مشاة ضمن قوات الاحتلال تأسس بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما جرى تقسيم «لواء جفعاتي» وهو أحد أهم واقوى تشكيلات النخبة لدى سلطات الاحتلال.

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.



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