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مصادر دبلوماسية: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 10:50 مساء
مصادر دبلوماسية: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)
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قرّرت فرنسا، اليوم الخميس، إغلاق سفارتها في النيجر بعد أن باتت غير قادرة على «العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها» عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو الماضي.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنه «مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة»، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات «صرف وتعويض» الموظفين المحليين، بحسب «فرانس برس».
 

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