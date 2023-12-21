  • Alwasat News
Atwasat

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 10:15 مساء
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة
مسلحون من لواء غولاني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال سحبت «لواء غولاني» من قطاع غزة، وهو قوة نخبة تكبدت خسائر فادحة بعد مضي أكثر من 60 يوما على الحملة العسكرية العنيفة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقتل وسائل إعلام عن «القناة 13 الإسرائيلية» أن جنود لواء غولاني غادروا غزة «لإعادة تنظيم صفوفهم».

ولواء غولاني يعرف أيضا بـ«اللواء رقم 1» وهو لواء مشاة ضمن قوات الاحتلال تأسس بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما جرى تقسيم «لواء جفعاتي» وهو أحد أهم واقوى تشكيلات النخبة لدى سلطات الاحتلال.

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

انسحاب عضو بالكنيست من حزب الليكود
وتواجه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بينامين نتنياهو، ضغوطا داخلية وخارجية عنيفة بسبب الفشل الأمني الكبير في السابع من أكتوبر وتعثر حربه في غزة التي فاقمت الغضب في أوساط الراي العام على مستوى العالم، وتسببت في فقدان التعاطف مع الدولة العبرية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية أيضا بأن عضو الكنيست موشيه فايغلين أعلن انسحابه من حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لسلطات الاحتلال، متهما نتنياهو بإحلال «كارثة استراتيجية» على الدولة العبرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة التشيكية: سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار و«مقتل» المسلح
الشرطة التشيكية: سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار و«مقتل» المسلح
مقتل وإصابة 40 شخصا في إطلاق نار بجامعة في براغ
مقتل وإصابة 40 شخصا في إطلاق نار بجامعة في براغ
ارتفاع حصيلة إطلاق النار بجامعة في براغ إلى 15 قتيلا
ارتفاع حصيلة إطلاق النار بجامعة في براغ إلى 15 قتيلا
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
ماكرون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «تهديد غير مقبول»
ماكرون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «تهديد غير مقبول»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
المزيد
انتهاء إضراب «يوروتانل» وإعادة فتح نفق المانش
انتهاء إضراب «يوروتانل» وإعادة فتح نفق المانش...
مصادر دبلوماسية: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر
مصادر دبلوماسية: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر...
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة...
ماكرون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «تهديد غير مقبول»
ماكرون: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر «تهديد غير مقبول»...
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب...
المزيد