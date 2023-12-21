وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سحب لواء غولاني من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال سحبت «لواء غولاني» من قطاع غزة، وهو قوة نخبة تكبدت خسائر فادحة بعد مضي أكثر من 60 يوما على الحملة العسكرية العنيفة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقتل وسائل إعلام عن «القناة 13 الإسرائيلية» أن جنود لواء غولاني غادروا غزة «لإعادة تنظيم صفوفهم».

ولواء غولاني يعرف أيضا بـ«اللواء رقم 1» وهو لواء مشاة ضمن قوات الاحتلال تأسس بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما جرى تقسيم «لواء جفعاتي» وهو أحد أهم واقوى تشكيلات النخبة لدى سلطات الاحتلال.

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

انسحاب عضو بالكنيست من حزب الليكود

وتواجه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بينامين نتنياهو، ضغوطا داخلية وخارجية عنيفة بسبب الفشل الأمني الكبير في السابع من أكتوبر وتعثر حربه في غزة التي فاقمت الغضب في أوساط الراي العام على مستوى العالم، وتسببت في فقدان التعاطف مع الدولة العبرية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية أيضا بأن عضو الكنيست موشيه فايغلين أعلن انسحابه من حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لسلطات الاحتلال، متهما نتنياهو بإحلال «كارثة استراتيجية» على الدولة العبرية.