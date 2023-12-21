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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 12:05 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا
مريض أصيب في الزلزال يعالج في مستشفى بكانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو الصينية، 21 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذى وقع في الصين قبيل منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء إلى 135 قتيلا في ظل مواصلة مساعدة عناصر الإسعاف علاج المصابين وإيصال المساعدات والمعدات لمدة ثلاثة أيام من وقوع الكارثة.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بتدفق الأطباء على مستشفى كانتون تشيشيشان في مقاطعة غانسو بالقرب من مركز الزلزال في محاولة لإنقاذ ومعالجة المصابين بمبنى تبدو عليه الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية.

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ووقع الزلزال قبيل منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء على بعد حوالي 1300 كيلومتر من جنوب غرب بكين. وطالت الكارثة مقاطعة غانسو، فضلا عن تشينغاي المجاورة لها لكن بدرجة أقل.

سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ 2014
وقالت مريضة تستعد لعملية في رجلها «أرغب في العودة إلى منزلي. لكن منزلي دُمر ولا أدري إلى أين أذهب».

وقال أحد المسؤولين في كانتون تشيشيشان في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس» «ما زال الناس يخشون الهزات الارتدادية. ويصعب عليهم النوم إذ ما من مكان آمن».

وعاين مراسلو وكالة «فرانس برس» العدد الكبير من الخيم الزرقاء الواسعة التي أرستها السلطات في تشيشيشان لتحل محل الخيم اليدوية الصنع التي أنشأها السكان بعد الزلزال.

وبحسب مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة، وهو أهم مرجع في هذا الإطار، وقع الزلزال عند الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين (15:59 بتوقيت غرينيتش) ومركزه على بعد حوالي مئة كيلومتر من لانجو العاصمة الإقليمية لغانسو.

وأسفر هذا الزلزال عن سقوط أكبر عدد من الضحايا الأكثر فتكا في البلد منذ 2014، عندما أودت هزة أرضية بحياة أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان (جنوب غرب).
 

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