كيم جونغ أون يؤكد أنه سيرد على أي هجوم نووي بالسلاح الذري

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت تصريحات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلده لن يتوانى عن الرد بالسلاح النووي إذا ما استُفز بسلاح من هذا النوع ردا سريعا من واشنطن وسول وطوكيو في بيان مشترك يدعوه لحوار جوهري وبلا شروط مسبقة، حسب وكالة إعلام رسمية الخميس.

وحذرت واشنطن في هذا الإطار من أن أي هجوم نووي من بيونغ يانغ على الولايات المتحدة أو على حلفائها سيؤدي إلى نهاية النظام في كوريا الشمالية، حسب وكالة «فرانس برس».

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ودعا البيان المشترك بيونغ يانغ إلى «الكف عن إطلاق استفزازات جديدة والقبول بالدعوة إلى إجراء حوار جوهري وبلا شروط مسبقة».

وأعادت واشنطن التأكيد، خلال اجتماع بين مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين الأسبوع الماضي، على التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب سيول بالاعتماد على قوتها الرادعة، بما في ذلك القوة النووية.

ووصلت الأحد الغواصة الهجومية النووية الأميركية «يو إس إس ميزوري» إلى مرفأ بوسان في كوريا الجنوبية.

إطلاق صاروخ بالستي تحذيرا لواشنطن

وردت بيونغ يانغ الإثنين بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات «هواسونغ-18»، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية ويرجح أنه قادر على بلوغ كافة الأراضي الأميركية، في تحذير واضح لواشنطن.

وفعلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الثلاثاء نظاما لتشارك المعلومات في الوقت الفعلي بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، في إطار تعزيز هذه الدول لتعاونها الأمني في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ يانغ. وأجرت القوات العسكرية للدول الثلاثة الأربعاء مناورات مشتركة شاركت فيها طائرات حربية أميركية.

ودانت في بيان منفصل الخميس، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد بقرار مجلس الأمن الدولي مناقشة التجربة البالستية الأخيرة لإطلاق صاروخ «هواسونغ-18»، معتبرة أن هذه المبادرة تندرج في إطار حق بيونغ يانغ في الدفاع عن نفسها.

وأشارت كيم يو جونغ إلى أن «الظهور المتكرر لأسلحة نووية أميركية في كوريا الجنوبية يستهدف بشكل واضح جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ويشكل السبب الأساسي لتصاعد الوضع الإقليمي».