«بريدجستون» اليابانية تبيع أصولها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة صناعة الإطارات اليابانية «بريدجستون»، الناشطة في روسيا منذ العام 1998، الأربعاء، بيع أصولها في هذا البلد بعد عملية طويلة لأكثر من عام، صادقت عليها أخيرا السلطات الروسية.

وقالت الشركة اليابانية في بيان: «يمكننا أن نؤكد بيع أصولنا في روسيا لشركة (إس 8 كابيتال) القابضة المتنوعة الأنشطة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

موظفي «بريدجستون»

وأوضحت «بريدجستون» أنها «حصلت على جميع الموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة اللجنة الفرعية التابعة للحكومة» الروسية المسؤولة عن بيع الأصول المملوكة لشركات أجنبية.

وذكر البيان أن موظفي «بريدجستون»، البالغ عددهم نحو ألف في روسيا، ومعظمهم يعملون في مصنع أوليانوفسك على بُعد 800 كيلومتر جنوب شرق موسكو، «جزء من الصفقة، وسيجرى نقلهم أيضا إلى فرق المشتري الروسي».

وردا على سؤال حول قيمة الصفقة، رفضت «بريدجستون» التعليق.

منذ مارس 2022، أعلنت الشركة اليابانية تعليق أنشطة التصنيع في روسيا بعد هجوم موسكو على أوكرانيا. وفي الخريف الماضي، قالت «بريدجستون» إنها علقت جميع استثماراتها في روسيا بنية بيع أصولها الروسية.

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وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت أنشطة المجموعة اليابانية في روسيا تمثل أقل من 2% من حجم مبيعاتها العالمية.

بينما أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية OMV، المرتبطة تاريخيا بمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة، اليوم الأربعاء، أنها تدرس مرسوما وقعه فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بشأن استحواذ الدولة الروسية على حصة OMV في حقل غاز مهم بسيبيريا.

وقالت المجموعة، التي تملك 24.99% من الأسهم حتى الآن في حقل يوجنو روسكوي، في بيان: «تدرس شركة OMV حاليا الوقائع، حفاظا على حقوقها».

كل شيء رهن المفاوضات

وردا على سؤال صحفي الأربعاء، نفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حصول أي «مصادرة». وأكد أن «الشركات التي تخرج من السوق تبيع أصولها أو تنقلها. كل شيء رهن بالمفاوضات».

بالإضافة إلى شركة OMV، فإن شركة إنتاج الغاز والنفط الألمانية «وينترشال دي»، التي كانت ناشطة بقوة في روسيا قبل العام 2022، معنية أيضا بالمرسوم الرئاسي الروسي. وكانت المؤسستان شريكتين لـ«غازبروم» في مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الذي خرج عن الخدمة منذ سبتمبر 2022 بعد تعرضه للتخريب.