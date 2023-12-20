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الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على «حماس» وليس إسرائيل فقط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 07:59 مساء
الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على «حماس» وليس إسرائيل فقط
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن العالم يجب أن يضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال في مؤتمر صحفي بواشنطن: «يبدو أن هناك صمتا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس، وما ينبغي أن تفعله، وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء»، مضيفا: «سيكون من الجيد أن يتّحد العالم حول هذا الاقتراح أيضا»، بحسب «فرانس برس».

وذكر أنه يتوقع «أخبارا طيبة» بشأن الأميركيين المحتجزين في فنزويلا، بعدما تراجعت حدة التوترات مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وتابع بلينكن: «نريد ضمان إطلاق المواطنين الأميركيين. نحن نركز أيضا على المعتقلين السياسيين في فنزويلا، ونحاول ضمان إطلاقهم»، مضيفا: «هناك الكثير من العمل الجاري على هاتين الجبهتين حاليا. نأمل أن تكون لدينا بعض الأخبار الطبية لمشاركتها على الأرجح في وقت لاحق اليوم».

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