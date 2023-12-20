بلينكن يأمل التوصل إلى نتيجة مرضية بشأن مشروع قرار حول غزة في مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

زعم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه يأمل التوصل إلى نتيجة إيجابية حول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في السابق على هذا الصعيد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بلينكن، الذي يتفاخر بأنه «صهيوني»، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: «عملنا على ذلك بشكل مكثف. آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية» حول القرار الذي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تغيير صيغته من «وقف إطلاق النار» إلى «وقف الأعمال العدائية».

وتكثف الولايات المتحدة جهودها الحربية من أجل دعم عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بإسناد من حلفائها في أوربا الغربية، بينما تنشط دبلوماسيتها في المؤسسات الدولية، لمنع أي إدانة لهذا العدوان المستمر على المدنيين في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسبب عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 20 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار غير مسبوق طال غالبية القطاع وسط صمت المجتمع الدولي، الذي عجز عن اتخاذ أي موقف حيال وقف العدوان وحماية المدنيين المحاصرين في القطاع.