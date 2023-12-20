ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء إن ماليزيا ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية «زيم» من الرسو في موانئها.

وأضاف في بيان «هذا المنع ردًا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية» في إشارة إلى عدوانها على قطاع غزة، وفق وكالة «رويترز». وقالت الحكومة الماليزية في بيانها إنه جرى السماح للشركات والسفن المسجلة في إسرائيل بالرسو في موانئ البلاد منذ العام 2005.



موقف ماليزيا من العدوان على غزة

وتتخذ ماليزيا موقفًا مناهضًا من العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه في أكتوبر الماضي، وفي خطاب برلماني قال أنور إن «الحكومة ستحافظ على علاقاتها مع حماس ولن تعاقب» الحركة.

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ووفق موقع «سي إن إن»، فإن جوازات السفر الماليزية تحمل أيضًا عبارة: «صالح لجميع البلدان باستثناء إسرائيل»، ويُحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول ماليزيا دون إذن مسبق.



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