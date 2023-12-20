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أول موقف من طهران بعد حكم القضائي السويدي ضد مسؤول إيراني سابق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 12:03 مساء
أول موقف من طهران بعد حكم القضائي السويدي ضد مسؤول إيراني سابق
المسؤول الإيراني السابق حميد نوري. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت طهران اليوم الأربعاء بحكم اعتبرته «سلبيا» صدر عن القضاء السويدي في حق مسؤول إيراني سابق في السجون لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء جرت في الجمهورية الإسلامية العام 1988.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية مثل هذا الحكم السلبي دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة»، وفق بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة نسخة منه بالعربية، ونقلته وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم الحكم المؤبد الصادر عن محكمة البداية بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري «بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل». وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن «الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في ما يتعلق بالمواطن الإيراني السيد حميد نوري، غير مقبول بالأساس وتدينه بشدة».

محاكمة حميد نوري
اعتقل حميد نوري (62 عاما) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم إلى حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملا بالولاية القضائية العالمية التي تخول القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها. وفي يوليو 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي «ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، في سابقة في العالم لمثل هذه الأفعال.

- القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري

وكان نوري يشغل منصب معاون المدعي العام في سجن كوهاردشت قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع. وعلى الرغم من أن المتهم كان يؤدي دورا ثانويا، فإنها المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة التي تصنفها طهران «إرهابية»، والمتحالفة آنذاك مع بغداد في الحرب التي امتدت ثمانية أعوام بين إيران والعراق.

وقد يرتد قرار القضاء السويدي على مصير السجناء السويديين في إيران، ولا سيما الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس المعتقل منذ أكثر من 600 يوم. وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «ستستخدم كل قدراتها القضائية لإطلاق سراح» نوري وهي «تحتفظ بحق اتخاذ التدابير المناسبة».
 

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