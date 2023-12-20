البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، الثلاثاء، مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن الهجرة من أجل دمج لبعض الأجانب وطرد من يرتكبون أعمالا إجرامية بتأييد من 349 نائبا بمجلس النواب، ومعارضة 186 نائبا.

واتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، حسب وكالة «فرانس برس».

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وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.

وانقسمت بالمقابل، أحزاب الوسط الداعمة للحكومة حول النص، وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

الطعن أمام المجلس الدستوري بانتظار القانون

وقال دارمانان في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن «نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. نص قوي وحازم».

وندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون، معتبرا إقراره «نصرا مقززا» تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، وقال عبر منصة «إكس» «لقد تأسس محور سياسي جديد».

ورحب من جانبه، رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ«انتصار تاريخي لليمين وقانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية».

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.