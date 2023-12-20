ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة تسعة أشخاص خلال غارة شنتها طائرات روسية دون طيار ليل الثلاثاء-الأربعاء على العاصمة كييف ومدينتي خاركيف (غرب) وخيرسون (جنوب).

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما ذكره رئيس بلدية خيرسون، رومان مروتشكو عبر تطبيق تلغرام قائلا «أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاما، خلال القصف الروسي لخيرسون هذا المساء».

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وأضاف أن الجرحى هم «أم وأطفالها الثلاثة وقد نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم متوسطة، وهم مصابون بكدمات وإصابات ناجمة عن متفجرات، بينما كانت جروح الخمسة الباقين أقل خطورة وقد جرى إسعافهم في عين المكان ولم تستدع حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وفي كييف أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عددا من المسيرات الإيرانية الصنع من طراز« شاهد» بينما كانت في طريقها إلى كييف، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، سيرغي بوبكو.

وكتب بوبكو على تلغرام «بحسب البيانات الأولية ليس هناك ضحايا أو أضرار»، موضحا أن هذا الهجوم، الخامس على العاصمة خلال ديسمبر الجاري، جرى تنفيذه انطلاقا من البحر الأسود.

غارتين استهدفتا مباني سكنية

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، في خاركيف، إن غارتين على الأقل استهدفتا مباني سكنية، وكتب على تلغرام «جارٍ التحقق من المعلومات حول الضحايا والدمار».

وزادت موسكو من وتيرة هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية، منذ الخريف، في وقت تبدو فيه عزيمة الغربيين على دعم حليفتهم أوكرانيا تضعف.

وأكد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرعين بسرعة إقرارها.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك إن «المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعا على صعيد (إقرار هذه الحزمة) مطلع العام المقبل».