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ارتفاع حصيلة انفجار مستودع للوقود في كوناكري إلى 18 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 09:02 صباحا
ارتفاع حصيلة انفجار مستودع للوقود في كوناكري إلى 18 قتيلا
صورة تظهر النيران المتصاعدة من أكبر مستودع وقود في كونكاري إثر حريق اندلع فيه ملتقطة، 18 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار بأكبر مستودع للوقود بحي كالوم، المركز الإداري والتجاري في غينيا الذي وقع ليل الأحد-الإثنين إلى 18 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما جاء في بيان للحكومة إنه «على الرغم من الجهود التي بذلها الطاقم الطبي، فإننا نأسف اليوم لوفاة أربعة أشخاص إضافيين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 18»، ونوهت بأن الإدارات الحكومية في وسط كوناكري ستستأنف عملها تدريجيا اعتبارا من الأربعاء.

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وتسبب انفجار ضخم تلاه حريق هائل في مستودع الوقود الواقع في حي كالوم، المركز الإداري والتجاري في العاصمة، فضلا عن الخسائر البشرية، بأضرار مادية جسيمة وبتوقف الدورة الاقتصادية في المنطقة.

الأسباب مجهولة حتى الآن
وأضاف البيان أن الكارثة أوقعت أيضا 212 جريحا 127 منهم عادوا إلى منازلهم و85 لا يزالون في المستشفيات بينهم أربعة في العناية الفائقة.

وجرى احتواء الحريق والسيطرة عليه عصر الإثنين، لكن الدخان كان لا يزال مستمرا الثلاثاء في التصاعد من المكان حيث واصلت فرق الإطفاء عملها.

وبسبب عصف الانفجار والحريق الذي أعقبه لحقت أضرار جسيمة بالمباني الواقعة ضمن دائرة يزيد شعاعها عن كيلومتر.

وفتح النائب العام تحقيقا قضائيا لتحديد أسباب الكارثة وتحديد المسؤولين عنها، ولم تتضح حتى الآن أسباب الحريق.

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