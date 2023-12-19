جنوب أفريقيا تتوعد بمحاكمة «مزدوجي الجنسية» المنضمين لجيش الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

عبَّرت حكومة جنوب أفريقيا عن القلق من تقارير عن انضمام بعض مواطنيها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، محذرة من محاكمة أي شخص ينضم لجيش الاحتلال.

ووصف بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا انضمام مواطنين يحملون جنسيتها إلى جيش الاحتلال بأنه «مساهمة في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما سيجعلهم بالتالي عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا».

وحسب لائحة قانون المساعدة العسكرية الأجنبية للعام 1998 في جنوب أفريقيا، يجب على أي شخص يرغب في تقديم مساعدة عسكرية أجنبية لإسرائيل أن يتقدم أولًا بطلب إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية التي ستقدم توصية إلى وزير الدفاع والمحاربين القدامى للموافقة على هذا الطلب أو رفضه، وهو ما استند إليه البيان الحكومي الذي قال إن «أي شخص ينضم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي دون الحصول على الموافقة يخالف القانون ويمكن محاكمته».

ترحيب فلسطيني بقرار حكومة جنوب أفريقيا

وفي نوفمبر الماضي، تبنى برلمان جنوب أفريقيا اقتراحًا يدعو حكومة البلاد إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع «إسرائيل» مع تعديل وافق عليه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

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وأضاف البيان أن «قانون جنسية جنوب أفريقيا للعام 1995 (القانون رقم 88 لعام 1995) ينص على أن أي شخص حصل على جنسية جنوب أفريقيا عن طريق التجنس، تبطل جنسيته الجنوب أفريقية إذا شارك تحت علم بلد آخر في حرب لا تؤيدها الجمهورية ولا تتفق معها».

من جهتها، أثنت سفيرة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار على هذه الخطوة المتقدمة التي أعلنتها حكومة جنوب أفريقيا اليوم وخاصة في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرب إبادة غير مسبوقة»، معتبرة أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لتشجيع دول أخرى على الاقتداء بها».



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