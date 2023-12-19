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الأمم المتحدة: إدخال المساعدات الإنسانية الأخيرة إلى غزة «غير كافٍ»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 09:26 مساء
الأمم المتحدة: إدخال المساعدات الإنسانية الأخيرة إلى غزة «غير كافٍ»
فلسطينيون يقفون وسط الدمار الذي خلفه قصف إسرائيلي في مخيم المغازي، 18 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الثلاثاء أن «الإجراءات المحدودة» الأخيرة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول مزيد من المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة هي «إيجابية لكنها غير كافية إلى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري».

وقال وينسلاند أمام مجلس الأمن إن «إيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال يواجه تحديات لا يمكن غالبًا تجاوزها، إن الإجراءات المحدودة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصًا السماح بإدخال مزيد من الوقود والغذاء وغاز الطهو، وفتح معبر كرم أبوسالم لدخول المساعدة الإنسانية، هي إيجابية، لكنها غير كافية الى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري لمواجهة الكارثة الإنسانية على الأرض»، بحسب «فرانس برس».


 

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