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زيلينسكي يؤكد ثقته في الولايات المتحدة ويرفض التفاوض مع روسيا «المتغطرسة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 08:38 مساء
زيلينسكي يؤكد ثقته في الولايات المتحدة ويرفض التفاوض مع روسيا «المتغطرسة»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متحدثا خلال المؤتمر الصحفي السنوي، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في الولايات المتحدة ودعمها لكييف، رافضًا التفاوض مع روسيا «المتغطرسة» رغم الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني على الجبهة والضغوط المتنامية للقوات الروسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحفي السنوي «أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا»، مشددًا على أن واشنطن «ستفي» بوعودها، رغم القلق المتزايد من تراجع المساعدة الغربية لكييف في وجه الغزو الروسي.

ونبه الرئيس الأوكراني إلى أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها «تأثير قوي» على الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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وأضاف «إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أيًا كان، مختلفة حيال أوكرانيا، أكثر فتورًا، أو أكثر اقتصادًا، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جدًا على مجريات الحرب»، لافتًا إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى «على الأرجح سياسة مختلفة».

وبشأن التفاوض مع روسيا، رفض زيلينسكي أي احتمال تفاوض مع روسيا «المتغطرسة»، وقال «اليوم، الأمر ليس في محله. لا أرى طلبًا من جانب روسيا. لا أرى ذلك في أفعالهم. لا أرى سوى الغطرسة والجريمة في خطابهم».


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