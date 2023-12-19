زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى منظومات «باتريوت الأميركية» الجديدة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام، أن أوكرانيا ستحصل على «عدة» أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية.

وقال في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية «لن أكشف العدد لكن سيجرى إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أحيط بالسرية، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافة اليوم الثلاثاء في نهاية عام اتسم بتبدد الأمل في نجاح هجوم مضاد واسع النطاق وبتراجع للدعم الغربي وزيادة الضغط الروسي على الجبهة.

وقام الرئيس الأوكراني، الأسبوع الماضي، بجولة دبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إرسال أسلحة وتمويل إلى أوكرانيا التي تتصدى للغزو الروسي منذ عامين تقريبًا.

الكونغرس الأميركي منقسم

لكن غالبية في الكونغرس الأميركي المنقسم حول مساعدة بقيمة 61 مليار دولار إضافية، لم تستجب له فيما فرض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض على مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي. ويصر حلفاء أوكرانيا على أنهم لن يسمحوا بسقوطها، لكن هذه الإشارات مقلقة خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق في الصيف.

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ولم تؤدّ العملية التي كانت منتظرة بترقب، إلى التقدم المرجو وباتت أوكرانيا الآن بحاجة ماسة إلى ذخائر للحفاظ على خطوطها. لكن روسيا التي تتمتع بالثقة رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال السنتين الماضيتين، عادت إلى الهجوم في الجنوب مجددًا كما في الشرق.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي أيضًا إلى الإعلام خلال جلسة الأسئلة السنوية، لكن من موقف أقوى يستند إلى قلق كييف وتردد الغربيين، فوعد مواطنيه بالنصر في أوكرانيا. أشاد بوتين بنجاحات قواته التي حسنت مواقعها على كل خط المواجهة تقريبا.

وأعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت في ضواحي موسكو اليوم الثلاثاء ، مسيَّرة هجومية أوكرانية دون أن يسفر ذلك عن أضرار أو جرحى.

توترات السياسية

وزيلينسكي الذي واجه استياء متزايدًا قبل بدء الحرب، يواجه أيضًا تجددًا للتوترات السياسية. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة أن 62% من الأوكرانيين يثقون فيه مقابل 84% قبل سنة، حين كانت البلاد تحتفل بتحرير خيرسون، عاصمة المنطقة الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه.

وفي مؤشر إلى الانقسامات السياسية، بدأ أوكرانيون بالتظاهر في الآونة الأخيرة في كييف مطالبين بمزيد من الأموال للمجهود الحربي.