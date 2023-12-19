  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى منظومات «باتريوت الأميركية» الجديدة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 06:33 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى منظومات «باتريوت الأميركية» الجديدة قريبا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام ضريح الجندي المجهول في مقبرة ليشاكيف في 15 ديسمبر 2023 في لفيف. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام، أن أوكرانيا ستحصل على «عدة» أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية.

وقال في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية «لن أكشف العدد لكن سيجرى إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أحيط بالسرية، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافة اليوم الثلاثاء في نهاية عام اتسم بتبدد الأمل في نجاح هجوم مضاد واسع النطاق وبتراجع للدعم الغربي وزيادة الضغط الروسي على الجبهة.

وقام الرئيس الأوكراني، الأسبوع الماضي، بجولة دبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إرسال أسلحة وتمويل إلى أوكرانيا التي تتصدى للغزو الروسي منذ عامين تقريبًا.

الكونغرس الأميركي منقسم
لكن غالبية في الكونغرس الأميركي المنقسم حول مساعدة بقيمة 61 مليار دولار إضافية، لم تستجب له فيما فرض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض على مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي. ويصر حلفاء أوكرانيا على أنهم لن يسمحوا بسقوطها، لكن هذه الإشارات مقلقة خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق في الصيف.

-  الموسيقى وسيلة لجعل العسكريين الأوكرانيين ينسون الخنادق
-  بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا

ولم تؤدّ العملية التي كانت منتظرة بترقب، إلى التقدم المرجو وباتت أوكرانيا الآن بحاجة ماسة إلى ذخائر للحفاظ على خطوطها. لكن روسيا التي تتمتع بالثقة رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال السنتين الماضيتين، عادت إلى الهجوم في الجنوب مجددًا كما في الشرق.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  الخميس الماضي أيضًا إلى الإعلام خلال جلسة الأسئلة السنوية، لكن من موقف أقوى يستند إلى قلق كييف وتردد الغربيين، فوعد مواطنيه بالنصر في أوكرانيا. أشاد بوتين بنجاحات قواته التي حسنت مواقعها على كل خط المواجهة تقريبا.

وأعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت في ضواحي موسكو اليوم الثلاثاء ، مسيَّرة هجومية أوكرانية دون أن يسفر ذلك عن أضرار أو جرحى.

توترات السياسية
وزيلينسكي الذي واجه استياء متزايدًا قبل بدء الحرب، يواجه أيضًا تجددًا للتوترات السياسية. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة أن 62% من الأوكرانيين يثقون فيه مقابل 84% قبل سنة، حين كانت البلاد تحتفل بتحرير خيرسون، عاصمة المنطقة الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه.

وفي مؤشر إلى الانقسامات السياسية، بدأ أوكرانيون بالتظاهر في الآونة الأخيرة في كييف مطالبين بمزيد من الأموال للمجهود الحربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي

لمعالجة تذبذب التيار.. شركة الكهرباء توفر محطة جاهزة لبنغازي
الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية

الحرب في غزة وثوابت استراتيجية الغرب في المنطقة العربية
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم

باتيلي عن مبادرته: بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع ...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض ...
الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو
الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو
«البنتاغون»: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية
«البنتاغون»: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية
حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين
حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل ...
القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري
القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
كاميرون يحض إسرائيل على الحد من الخسائر بين المدنيين في غزة
كاميرون يحض إسرائيل على الحد من الخسائر بين المدنيين في غزة...
زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى منظومات «باتريوت الأميركية» الجديدة قريبا
زيلينسكي: أوكرانيا ستتلقى منظومات «باتريوت الأميركية» ......
بولندا تدين 14 أجنبيا بتهمة التجسس لصالح موسكو
بولندا تدين 14 أجنبيا بتهمة التجسس لصالح موسكو...
القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري
القضاء السويدي يؤيد حكم المؤبد للمسؤول الإيراني السابق حميد ......
حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين
حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل ......
المزيد