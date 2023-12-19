بولندا تدين 14 أجنبيا بتهمة التجسس لصالح موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

دانت محكمة بولندية اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، بتهمة الإعداد لأعمال تخريب والقيام بنشاطات استخباراتية ضد بولندا لصالح روسيا كجزء من شبكة تجسس جرى تفكيكها.

وقال القاضي ياروسلاف كوفالسكي، «بعد درس القضية.. وجدت المحكمة أن جميع المتهمين مذنبون بالجرائم المنسوبة إليهم، وأن بعضهم يعملون داخل مجموعة إجرامية منظمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».





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