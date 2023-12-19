«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنها رأت بعينها ما يرتكبه «المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون»، من جرائم في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن بلادها ستفرض عقوبات على بعض هؤلاء.

وبحسب كولونا قرّرت فرنسا «اتخاذ إجراءات في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، بعد عودتها من جولة شملت كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية ولبنان «تمكّنت أن أرى بعينَي أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين» في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة «إنه أمر غير مقبول».

ويرتكب المستوطنون المسلحون جرائم مروعة في حق الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية المحتلة، من خلال استهداف الفلسطينيين وبيوتهم مزارعهم، في وقت يرتكب جيش الاحتلال مجازر مروعة في كل الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة المحاصر، ما خلف حتى الآن 20 ألف شهيد و52 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.





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