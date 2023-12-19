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فنلندا تعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة بعد تحذيرات بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:04 صباحا
فنلندا تعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة بعد تحذيرات بوتين
تسرب الغاز من خط نورد ستريم-2 في بحر البلطيق كما رصدته السلطات الدنماركية، 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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وقعت فنلندا والولايات المتحدة الإثنين اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، قال عنه وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن «علامة قوية على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها».

وجاء الاتفاق الذي يضفي طابعا رسميا على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي غداة التحذير الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة الإسكندنافية ردا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال الوزير الفنلندي خلال مشاركته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بواشنطن في حفل توقيع الاتفاق «لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكن هذا الاتفاق يحسن كثيرا قدرتنا على العمل سويا في كل المواقف».

وعقب وزير الخارجية الأميركي قائلا إن «فنلندا تعرف أكثر من أي أحد آخر تقريبا ما هو على المحك بالنسبة لأوكرانيا»، مضيفا «في 1939، واجه الفنلنديون أيضا غزوا روسيا وأثبتوا أنه بمقدور دولة حرة أن تبدي مقاومة قوية بشكل لا يصدق»، متابعا «تاريخكم يذكرنا أيضا بأهمية أن نواصل جميعا دعم أوكرانيا».

تجديد الاتهامات لموسكو باستغلال ملف الهجرة
وجددت من جهتها، وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بعد توقيع الاتفاق في واشنطن اتهامات هلسنكي لموسكو بالسعي إلى استغلال ملف الهجرة من خلال إرسال أشخاص عبر الحدود الروسية إلى فنلندا.

وقالت الوزيرة أمام معهد هدسون البحثي إنه «على مدار العامين الماضيين، رأينا أن هناك القليل جدا من الحدود لسلوك روسيا العدواني»، مؤكده أن «بلادها تعتبر أن روسيا ستظل تشكل تهديدا للأمن العالمي في المستقبل القريب».

وجدد بلينكن وفالتونين خلال حفل توقيع الاتفاق، التأكيد على دعم بلديهما لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وباشرت السويد عملية ترشحها لعضوية الحلف بالتوازي مع فنلندا لكن مسيرة انضمامها معطلة حاليا بسبب تركيا.

وأتى توقيع الاتفاق غداة تحذير بوتين من مشكلات مع فنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي وإعلانه أن بلاده ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردا على هذه الخطوة.

وفنلندا التي تتشارك حدودا بطول 1340 كلم مع روسيا انضمت في أبريل الماضي إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

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