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أيسلندا تؤكد أن البركان لم يؤثر على حركة الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 09:59 صباحا
أيسلندا تؤكد أن البركان لم يؤثر على حركة الرحلات الجوية
تدفق للحمم إثر ثوران بركان غريندافيم في أيسلندا، 3 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي أن بركانا يقع جنوب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك بدأ في ثوران هائل مساء الإثنين، على بُعد بضعة كيلومترات شمال شرق غريندافيك بعد الساعة 22:30 ت غ ولكنه لم يؤثر على حركة الرحلات الجوية.

وأشار المعهد إلى أنّ رمز الملاحة الجوية في هذه المنطقة تغيّر نتيجة هذا الثوران إلى اللون الأحمر، إلا أن شركة «إيسافيا» التي تتولّى تشغيل المطارات الأيسلندية كتبت على موقعها الإلكتروني منشور مطمئن، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت في المنشور «في الوقت الحالي، ليست هناك أيّ اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في مطار كيفلافيك»، المطار الرئيسي في البلاد والذي يقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك.

وطوال ثمانية قرون ظلّت شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوب ريكيافيك بمنأى عن أيّ ثوران بركاني، لكنّ هذا السبات العميق انتهى في مارس 2021.

وكرّس ذلك الثوران البركاني الأول استئناف النشاط البركاني في شبه الجزيرة، إذ ما لبث أن حصل ثوران ثان في أغسطس 2022 وثالث في يوليو 2023.

32 نظام بركاني نشط
وفي أيسلندا، بلد النيران والثلوج، هناك 32 نظاماً بركانياً نشطاً، وهو أعلى عدد على الإطلاق في أوروبا.

وجرر في 11 نوفمبر، إجلاء سكّان غريندافيك، وهي قرية خلابة يبلغ عدد سكّانها 4000 نسمة، وذلك في إطار إجراء احترازي بعدما حدثت مئات الزلازل الناجمة عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية، وهي مؤشر على ثوران بركاني وشيك.

ولا يُسمح لهؤلاء السكّان منذ ذلك الحين، بزيارة منازلهم إلا لأوقات محدّدة خلال النهار.

وتقع أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي، وتمتدّ على سلسلة جبال عند حيد وسط المحيط الأطلسي، وهو شقّ في قاع المحيط يفصل بين الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأميركية الشمالية.

وأدّى ثوران هائل لبركان إيافيالايوكول الواقع في جنوب أيسلندا في إبريل 2010، إلى إلغاء نحو 100 ألف رحلة جوية، ما عطّل حركة أكثر من عشرة ملايين مسافر.

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