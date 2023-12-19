ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن 86 شخصاً على الأقلّ لقو مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب الصين ليل الإثنين.

وقالت الوكالة إنّ الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

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وبحسب الوكالة الصينية فقد طُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي. فيما نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.