  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 01:20 صباحا
ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل
مصابون جراء الزلزال يتلقون العلاج بإحدى المستشفيات الصينية. (شينخوا)
alwasat radio

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن 86 شخصاً على الأقلّ لقو مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب الصين ليل الإثنين.

وقالت الوكالة إنّ الزلزال أسفر أيضاً عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

- ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين

وبحسب الوكالة الصينية فقد طُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي. فيما نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد

«تويوتا» تجري اختبار قيادة مبتكرا لطراز «سوبرا» الجديد
تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط متهم جديد في جرائم المقابر الجماعية بترهونة
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
«مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها

«مشروعات الإسكان» يعلن موعد تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في سبها
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء
إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء
الخارجية الأميركية تعلن دخول أولى الشاحنات المحمّلة ببضائع تجارية إلى غزة منذ بدء العدوان على القطاع
الخارجية الأميركية تعلن دخول أولى الشاحنات المحمّلة ببضائع تجارية...
ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين
ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري
الولايات المتحدة تعلن تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تعلن تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 دول للتصدي لهجمات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة
انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة...
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
ثوران بركاني جديد في آيسلندا
ثوران بركاني جديد في آيسلندا...
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر......
ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل
ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 86 قتيلاً على الأقل...
الولايات المتحدة تعلن تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تعلن تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 دول للتصدي ......
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري...
المزيد