الولايات المتحدة تعلن تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى «المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات»، يضمّ عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن «البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة».

يأتي الإعلان عن تشكيل هذا التحالف بهدف التصدي لتهديدات الحوثيين للسفن المتجهة في البحر الأحمر إلى سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية العدوان المتواصل لسلطات الاحتلال على قطاع غزة والذي تسبب في استشهاد ما يقرب من 20 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

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