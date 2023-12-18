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الخارجية الأميركية تعلن دخول أولى الشاحنات المحمّلة ببضائع تجارية إلى غزة منذ بدء العدوان على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 10:27 مساء
الخارجية الأميركية تعلن دخول أولى الشاحنات المحمّلة ببضائع تجارية إلى غزة منذ بدء العدوان على القطاع
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، دخول أولى الشاحنات المحملة «ببضائع تجارية» إلى غزة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يجري إيصاله (إلى القطاع) على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق».

ولم تؤكد وسائل الإعلام الفلسطينية أو المستقلة ما أعلنه الناطق باسم الخارجية الأميركية.

وتدعم الولايات المتحدة العدوان على قطاع غزة من خلال تقديم كافة الأسلحة والعتاد الحربي لقوات الاحتلال، زاعمة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها لِما يُسمى بـ«الحرب على الإرهاب» التي أودت بحياة ما يقرب من 20 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.

واستشهد هؤلاء نتيجة عمليات القصف المتواصل على مدى ثلاثة أشهر، لقوات الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لا تزال تمنع أي محاولات أو جهود دبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

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