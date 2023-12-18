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إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 10:11 مساء
إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء
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أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا اليوم الإثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المصادر ان دولة الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديدا يهدف إلى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، «طلبت إرجاء التصويت، على أن يجري الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد»، بحسب المصادر نفسها.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي حملة عسكرية غاشمة على قطاع غزة بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ما تسبب في استشهاد ما يقرب من 20 ألف فلسطيني في خرق واضح لكافة القرارات والأعراف والمواصيق والمعاهدات والقوانين الدولية.

وترفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدانة سلطات الاحتلال والانتهاكات التي ترتكبها قواتها على مدى ثلاثة أشهر، وتمكنت تلك القوى من إحباط أي محاولات لإصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الذي يستهدف المدنيين وجعل قطاع غزة غير صالح للعيش.

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