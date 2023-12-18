الولايات المتحدة: لن نفرض «جدولا زمنيا» أو «شروطا» على إسرائيل في حربها ضد حماس

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور العاصمة تل إبيب، اليوم الإثنين، إنه لا يريد أن يفرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي «جدولا زمنيا أو شروطا»، في اليوم الثالث والسبعين من حربها على حماس في قطاع غزة.

وصرح أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت «بالنسبة إلى جدول زمني، إنها عملية إسرائيلية، لست هنا لأفرض جدولا زمنيا أو شروطا»، بحسب «فرانس برس».