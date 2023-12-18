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اليابان: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا يغطي مداه الولايات المتحدة بأكملها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 08:24 صباحا
اليابان: كوريا الشمالية اختبرت صاروخا يغطي مداه الولايات المتحدة بأكملها
مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية الإثنين كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها.

وقال نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان شينغو مياكي إن الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر إذا ما جرى حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله، وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه، حسب وكالة «فرانس برس».

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