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الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصت في مقر لرئيس الأركان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 12:09 صباحا
الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصت في مقر لرئيس الأركان
جنود أوكرانيون. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها عثرت على جهاز تنصت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن في وضعية تشغيل.

وأوضحت الاستخبارات في منشور على منصة «إكس» أن الجهاز لم يعثر عليه في مكتب فاليري زالوجني، إنما في مقر يمكن أن يستخدمه مستقبلا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» مساء الأحد .

روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانيا
ميدانيا، أعلن الجيش الروسي، مساء الجمعة الماضي أنه أسقط 26 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، مضيفًا أنه صد هجوما إرهابيا شنّته كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن دفاعاتها الجوية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا.

موسكو تحقق نجاحات على الأرض
والأسبوع الماضي، قالت موسكو إنها أحرزت «تقدماً كبيراً» في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة، التي تمتد على نحو ألف كيلومتر، بينما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في الأيام الأخيرة بالتقدم الذي أحرزه جيش بلاده.

والأسبوع الماضي، قالت أجهزة الاستخبارات الأميركية إن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022.

ورد هذا الرقم في وثيقة رفعت عنها السرية وأحيلت إلى الكونغرس وأشارت أيضاً إلى أن روسيا فقدت 2200 دبابة من أصل 3500 كانت تملكها قبل بدء الحرب.

زيلينسكي يطلب الدعم الأميركي
والثلاثاء الماضي، التقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث الغالبية بيد الحزب الديمقراطي المنتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر عقب لقائه الرئيس الأوكراني إن الأخير «قال بوضوح (...) إنه إذا خسرنا، سيربح بوتين وسيكون ذلك خطراً جداً على الولايات المتحدة».

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