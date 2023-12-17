بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تعهَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجعل روسيا قوة سيادية ومكتفية ذاتيًا في مواجهة الغرب، وذلك في أول خطاب له خلال حملته قبل انتخابات مارس لتمديد حكمه حتى العام 2030 على الأقل.

وبوتين مرشح لولاية خامسة في انتخابات من دون معارضة حقيقية، تأتي بعد أكثر من عامين من شنّ الهجوم في أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصل بوتين (71 عامًا) إلى السلطة العام 2000، ولم يشهد جيل روسي كامل زعيمًا غيره. ومن المرجح أن يمدد الاقتراع فترة حكمه حتى العام 2030 على الأقل ويمنحه إمكان البقاء في الكرملين حتى العام 2036.

إما روسيا سيادية.. أو لا شيء

وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة الحاكم «علينا أن نتذكر وألا ننسى أبدًا ونقول لأطفالنا: إما أن تكون روسيا قوة سيادية ومكتفية ذاتيًا، أو أنها لن تكون موجودة على الإطلاق». وأكد أنه سيجعل «السيادة» أحد الأهداف الرئيسية لولايته الخامسة في «الكرملين».

وأضاف بوتين على وقع تصفيق أعضاء روسيا الموحدة «لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا من دون نصائح أجنبية من الخارج.. فلا يمكن لروسيا أن تتخلى مثل بعض الدول عن سيادتها مقابل بعض النقانق وتصبح تابعة لطرف ما»، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

ودعم حزب «روسيا الموحدة» ترشيح بوتين بالإجماع، وألقى زعماء الحزب وشخصيات عامة خطابات تأييد له. ويرأس الحزب ديمتري مدفيديف الذي خلف بوتين في الرئاسة العام 2008، قبل عودة الأخير إلى الكرملين.

وأصبح مدفيديف واحدًا من أكثر المسؤولين تشددًا في روسيا خلال الحملة العسكرية في أوكرانيا.

انتخابات في ظل الحرب مع أوكرانيا

وتأتي انتخابات 2024 مع استمرار حملة موسكو في أوكرانيا لشتاء آخر، مع مقتل عدد كبير من الجانبين، وسط حظر انتقاد العملية العسكرية في روسيا.

وتؤكد روسيا أنها لا تتأثر بالضغوط الاقتصادية الغربية. واتهم بوتين الدول الغربية بالرغبة في إثارة مشاكل داخلية في روسيا، مضيفًا: «لكن مثل هذه التكتيكات لم تنجح.. فلا يزال أمامنا الكثير لنفعله من أجل مصالح بلادنا التي تواجه مهاما تاريخية».

وتابع الرئيس: «دعونا ندافع، مع كل الشعب، عن سيادة روسيا وحريتها وأمنها وكل ما هو عزيز علينا: تاريخنا وثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا».

ميدفيدف يدعم بوتين

من جهته، قال مدفيديف «ليس هناك أي شكّ في أن بوتين يجب أن يكون زعيمًا في أصعب الظروف التي تمر بها بلادنا، فهناك أعداء خطيرين وخبيثين» في اشارة الى الدول الغربية.

وأشاد بقدرة روسيا على مقاومة الضغوط الهائلة من الغرب، مضيفا «كان الرد على تصرفات خصومنا هو صمود المجتمع الروسي ووحدته».

واعتبر الرئيس الروسي السابق أن فوز فلاديمير بوتين في مارس 2024 سيتيح له التغلب أخيرًا على القوى التي تهدد أمن وسيادة البلاد.

دعم شيشاني لبوتين

من جانبه، قال أبتي علاء الدينوف، قائد «قوات أحمد» الخاصة لنظام رمضان قديروف في الشيشان، «لقد وهبنا الله قائدًا... انحن الروس، لا نرى أنفسنا بدونه».

وحسب الوكالة الفرنسية، سيجري التصويت وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في روسيا.

ويقضي المعارض السياسي الرئيسي لبوتين، أليكسي نافالني، حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا. ودق حلفاء نافالني ناقوس الخطر الأسبوع الماضي مؤكدين انقطاع الاتصال به منذ عشرة أيام، ورجحوا نقله إلى سجن آخر. ويقول فريقه إن نقله جرى بالتزامن مع بدء حملة بوتين.