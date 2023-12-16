شركة شحن فرنسية تعلن تعليق عبور سفنها في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

على غرار مجموعتي «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ-لويد» الألمانية، أعلنت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية للنقل البحري اليوم السبت، أنها علقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، بعد هجمات نفذها المتمردون الحوثيون من اليمن على سفن تجارية.

المناطق الآمنة

وقالت الشركة الفرنسية في بيان إنها «قررت الطلب من كل سفن حاويات (سي إم إيه سي جي إم) في المنطقة التي يفترض أن تمر في البحر الأحمر التوجه إلى مناطق آمنة» أو عدم مغادرة المياه التي تعد آمنة «بأثر فوري وحتى إشعار آخر»، بحسب «فرانس برس».