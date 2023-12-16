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وسائل إعلام رسمية: إيران أعدمت عميلا للموساد الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 10:10 صباحا
وسائل إعلام رسمية: إيران أعدمت عميلا للموساد الإسرائيلي
علم إيران. (الإنترنت)
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أعدمت إيران السبت رجل دين بتهمة «التعاون»، مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، على ما أعلنت السلطة القضائية.

وذكر موقع ميزان أونلاين، التابع للسلطة القضائية إن «عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهيوني في سجن زاهدان» بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يذكر الموقع اسم الرجل لكنه قال إنه دين بـ«التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي». وتنفذ إيران عموما عقوبة الإعدام شنقا.

ودين أيضا بـ«جمع وتوفير معلومات سرية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام».

ولم يتضح على الفور تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته

إعدام أربعة أشخاص
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ديسمبر 2022 أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص، دينوا بالتعاون من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران تل أبيب بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي.

فيما تتهم الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيرات تستهدف القوات الأميركية وسفن مرتبطة بالاحتلال في الخليج.

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