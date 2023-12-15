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الجيش الروسي يعلن إسقاط 26 مسيرة في أجواء القرم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 10:06 مساء
الجيش الروسي يعلن إسقاط 26 مسيرة في أجواء القرم
إخماد حريق بعد قصف في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، 6 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن الجيش الروسي، مساء اليوم الجمعة، أنه أسقط 26 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، مضيفًا أنه صد هجوما إرهابيا شنّته كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن دفاعاتها الجوية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا. وأوضحت أنه جرى إسقاط المسيرات في نحو ساعتين فقط مساء اليوم، وفق وكالة «فرانس برس».

تقدم روسي في زابوريجيا
والثلاثاء الماضي، قالت موسكو إنها أحرزت «تقدماً كبيراً» في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة، التي تمتد على نحو ألف كيلومتر، بينما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في الأيام الأخيرة بالتقدم الذي أحرزه جيش بلاده.

وفجر الأربعاء، سُمع دوي انفجارات عديدة في وسط كييف. في حين قالت السلطات إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لـ«هجوم معاد» أسفر عن سقوط سبعة جرحى.

واشنطن: 315 ألف جندي روسي قتلوا منذ فبراير 2022
من جهتها، قالت أجهزة الاستخبارات الأميركية إن 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022. بينما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاصمة الأميركية.

وبدأ زيلينسكي زيارة واشنطن الثلاثاء، لعقد اجتماعات في الكونغرس والبيت الأبيض؛ لتجنب أن توقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب.

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