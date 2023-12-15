إصابة 102 شخصا في حادث بمترو بكين

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر حادث في قطارات الأنفاق في العاصمة الصينية بكين، عن إصابة 102 شخص بكسور بعد تصادم في جزء المسار الواقع فوق الأرض، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.

وشهدت العاصمة الصينية، عواصف ثلجية في الأيام الأخيرة، أثّرت على عمليات التشغيل وأدت إلى تأخير في حركة النقل في أنحاء المدينة، حيث يعد وقوع هذا النوع من الحوادث نادرا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووقع الحادث عند الساعة 18,57 (10,57 ت غ) الخميس عندما انفصلت العربتان الأخيرتان في القطار عن البقية، وفق ما ذكرت السلطات.

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وأفاد تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، الجمعة «نقل 515 شخصا بالمجموع إلى المستشفى للخضوع لفحوص، عانى 102 منهم من كسور».

الثلوج جعلت المسارات زلقة

وبحلول الساعة السادسة صباحا الجمعة (22,00 ت غ الخميس)، كان 423 شخصا قد غادروا المستشفى، وفق «سي سي تي في»، مضيفا أن 67 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج فيما يخضع 25 شخصا لمراقبة طبية، فيما أكد التلفزيون عدم وقوع أي قتلى.

وخلص تحقيق أولي في الحادث إلى أن الثلوج جعلت المسارات زلقة وأحدثت عطلا في الإشارات، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق الإعلام.

وأفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم رأوا ركابا يسقطون أرضا اشتكى بعضهم من آلام في الظهر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ركابا على الأرض، بينما استخدم البعض مطارق الطوارئ لتحطيم نوافذ القطار والفرار.

وفي تسجيلات أخرى، شوهد عناصر الإطفاء يساعدون على إجلاء راكب مسن، بينما شق الركاب العالقون طريقهم في الثلوج الكثيفة لمغادرة المكان.

وكان القطار يتحرّك في جزء من المسار يقع فوق الأرض عندما وقع الحادث قرب محطة شييركي، أثناء توجهه نحو منطقة تشانغبينغ في شمال المدينة.

وقالت شركة مترو أنفاق بكين على موقع «ويبو»، «نعتذر بشدّة عن الحادث الذي وقع هذا المساء»، متعهّدة لركابها تعويضهم كلفة الأعباء التي تحمّلوها من جرائه.