أوكرانيا تعلن إسقاط 14 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا الجمعة، بأن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من عشر مسيّرات هجومية إيرانية الصنع في هجوم جديد شنته روسيا ليلا.

وتؤكد كييف أن موسكو خزّنت ذخائر لقصف المنشآت الأوكرانية خلال الشتاء، وقد استُهدفت العاصمة بصواريخ في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد سلاح الجو الأوكراني «ليل 15 ديسمبر 2023، هاجم العدو باستخدام مسيّرات هجومية من طراز شاهد»، مؤكدا إسقاطها جميعا.

أوكرانيا في حاجة للمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

وتابع أن المسيّرات أُطلقت من منطقة كراسنودار في غرب روسيا، وأُسقطت في مناطق ميكولاييف وخيرسون وخميلنيتسكي وبولتافا.

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وخلال شتاء العام 2022، أدت ضربات من هذا النوع إلى انقطاع الطاقة عن ملايين الأشخاص لفترات طويلة، بينما كانت البلاد تشهد موجة برد.

وعززت كييف مذاك أنظمة دفاعها الجوي بفضل الأسلحة التي زوّدها بها حلفاؤها في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها تؤكد أنها بحاجة إلى المزيد لحماية المناطق الأكثر عرضة للخطر.