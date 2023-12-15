بعد الفيتو المجري.. تحديد موعد جديد لبحث المساعدة الأوروبية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فجر الجمعة أن دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف «مطلع العام المقبل» بحث تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لتعطيل إقرار حزمة قروض وهبات أوروبية لكييف بقيمة 50 مليار يورو.

وقال ميشال للصحفيين: «لا أريد الغوص كثيراً في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه استخدم في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكتب أوربان على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) «ملخص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة».

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