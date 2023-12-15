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مقتل 11 شرطيا في هجوم جنوب شرق إيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 08:54 صباحا
مقتل 11 شرطيا في هجوم جنوب شرق إيران
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أفاد مسؤول محلي التلفزيون الإيراني بمقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران.

وأوضح  نائب المحافظ علي رضا مرحماتي «خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح». وأعلنت جماعة متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وفق وكالة «فرانس برس».

 

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