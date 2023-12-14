أوربان امتنع عن التصويت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه امتنع اليوم الخميس عن التصويت تأييدا لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منددا بـ«قرار سيئ» توصل إليه قادة التكتل خلال اليوم الأول لقمتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال أوربان في مقطع مصور نشر على «فيسبوك» إن «المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية هذا الخيار الأحمق» الذي اتخذته الدول الـ26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و«امتنعت تاليا» عن التصويت.

- زيلينسكي يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام «انتصارًا لأوكرانيا»

- الاتحاد الأوروبي يقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وأضاف ميشال عبر منصة «إكس» «إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا» وفق وكالة «فرانس برس».

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالقرار الأوروبي، معتبرا أنه «انتصار لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها». وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلا: «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة» موجها التهنئة إلى «كل أوكراني» بتلك المناسبة.