  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 06:04 مساء
زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن أوكرانيا
الرئيس الأوكراني يتحدث مع صحفيين في أوسلو أمس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل «أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا». وأضاف «لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام»، محذرًا من «أنصاف الحلول والتردد».

فتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا
وتابع «اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا، الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا». وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات بعيدة المنال في الوقت الحالي بسبب الرفض العنيد من المجر بقيادة فيكتور أوربان.

ويؤكد زيلينسكي أن بلده استوفى الشروط كافة التي تطالب بها بروكسل لإطلاق عملية المفاوضات وتنتظر بفارغ الصبر رسالة من الأوروبيين، في وقت تتزايد الإشارات السلبية من واشنطن.

-  بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا
-  كييف: روسيا هاجمت جنوب أوكرانيا بـ42 مسيّرة متفجرة ليلا

من جهته، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مستهل قمة أوروبية تستمر يومين في بروكسل «لا يوجد سبب لمناقشة أي شيء لأنه لم يتم استيفاء الشروط». ويعارض أوربان كذلك حزمة دعم مالي قيمتها 50 مليار يورو لأوكرانيا. وأضاف «علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقًا».

بالتزامن مع افتتاح القمة الأوروبية في بروكسل، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة بل للمضي قدمًا» رغم العقوبات الاقتصادية والنزاع في أوكرانيا والمواجهة مع الغربيين. وقال في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو «سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا، إنها لا تتغير، سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها».

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «استمرارية وزيادة» المساعدة لأوكرانيا يشكّلان «مسألة وجودية» بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فيما قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «وحدة الاتحاد الأوروبي هي الأساس».

«خطرًا فعليًا»
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن ثمة «خطرًا فعليًا» ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد، بينما قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته «لسنا هنا لتقديم أي شيء لأوربان»، مضيفًا «سنعمل جاهدين» لإيجاد حل، دون مزيد من التفاصيل حول معالم التسوية المحتملة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»

سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»
تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يهود يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت الأبيض

تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يهود يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت ...
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة

البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة
«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الزيتون

«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الزيتون
الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار
ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة

المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام

التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد

فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا
بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا
بوتين «يأمل» التوصل لحل مع واشنطن بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا
بوتين «يأمل» التوصل لحل مع واشنطن بشأن الأميركيين الموقوفين في ...
«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية
«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن أوكرانيا
زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن ......
محكمة كوسوفو ترفض استئناف قائد متمرّد في أول إدانة تاريخية
محكمة كوسوفو ترفض استئناف قائد متمرّد في أول إدانة تاريخية...
الصين تعلن وقفاً لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في شمال بورما
الصين تعلن وقفاً لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في شمال ......
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف...
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم...
المزيد