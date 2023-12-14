زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل «أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا». وأضاف «لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام»، محذرًا من «أنصاف الحلول والتردد».

فتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا

وتابع «اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا، الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا». وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات بعيدة المنال في الوقت الحالي بسبب الرفض العنيد من المجر بقيادة فيكتور أوربان.

ويؤكد زيلينسكي أن بلده استوفى الشروط كافة التي تطالب بها بروكسل لإطلاق عملية المفاوضات وتنتظر بفارغ الصبر رسالة من الأوروبيين، في وقت تتزايد الإشارات السلبية من واشنطن.

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من جهته، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مستهل قمة أوروبية تستمر يومين في بروكسل «لا يوجد سبب لمناقشة أي شيء لأنه لم يتم استيفاء الشروط». ويعارض أوربان كذلك حزمة دعم مالي قيمتها 50 مليار يورو لأوكرانيا. وأضاف «علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقًا».

بالتزامن مع افتتاح القمة الأوروبية في بروكسل، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة بل للمضي قدمًا» رغم العقوبات الاقتصادية والنزاع في أوكرانيا والمواجهة مع الغربيين. وقال في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو «سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا، إنها لا تتغير، سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها».

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «استمرارية وزيادة» المساعدة لأوكرانيا يشكّلان «مسألة وجودية» بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فيما قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «وحدة الاتحاد الأوروبي هي الأساس».