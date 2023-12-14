محكمة كوسوفو ترفض استئناف قائد متمرّد في أول إدانة تاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي استئنافا تقدّم به القائد المتمرد السابق صالح مصطفى الذي أدين بالتعذيب والقتل في أول إدانة «تاريخية» للمحكمة، لكنها خفضت الحكم الصادر بحقّه إلى 4 سنوات.

أدين مصطفى في ديسمبر بتهمة إدارة مركز موقت للتعذيب حيث هاجم ورجاله بوحشية أشخاصا من الألبان أيضا اتهموهم بالتجسس لصالح القوات الصربية.

تخفيض عقوبة السجن

وأكدت المحكمة الإدانات الصادرة بحقه بالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل لكنها خفضت عقوبة السجن من 26 إلى 22 عاما.

وأفادت القاضية التي ترأست الجلسة ميشيل بيكار أن «لجنة الطعون تعتبر بأن حكما واحدا بالسجن 22 عاما، يعكس السلوك الإجرامي الكامل للسيد مصطفى في هذه القضية». لكنها شددت أيضا على أن تخفيف حكمه «لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى أن الجرائم التي أدين بها وحكم عليه فيها ليست خطيرة».

- صربيا توقف المشتبه بتزعم مجموعة قتلت الشرطي في كوسوفو

- ريتا أورا تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو

واستمع مصطفى بهدوء للحكم لدى تلاوته. وذكرت بيكار بأن محكمة الاستئناف نظرت في قضايا في كوسوفو ودوليا مرتبطة بجرائم حرب «مماثلة». وقالت إنه في تلك القضايا «صدرت أحكام بفترات سجن أقصر من تلك المفروضة على السيد مصطفى».

ورأت أن مدة السجن البالغة 26 عاما التي صدرت في الأساس بحق مصطفى «لا تتناسب منطقيا مع سلسلة الأحكام المفروضة في ظروف مماثلة ولجرائم مشابهة».

ومصطفى البالغ 51 عاما عضو في «جيش تحرير كوسوفو» الذي خاض حرب استقلال ضد صربيا عامي 1998 و1999. وخلصت المحكمة إلى أنه أبقى المعتقلين في «ظروف بائسة غير صالحة للبشر» ضمن حظيرة مليئة بفضلات الحيوانات.

«القائد كالي»

وشدد مصطفى المعروف باسم «القائد كالي» على براءته على مدى سير إجراءات المحاكمة التي شبهها بمكتب الشرطة السرية النازية «غستابو». وإضافة إلى الحكم الصادر بسجنه، صدر أمر لمصطفى بدفع 207 آلاف يورو (223 ألف دولار) كتعويض لضحاياه. لكنه لم يتقدّم بطعن ضد الغرامة.

وأفاد مصطفى المحكمة أثناء جلسة الاستماع «أنا مقتنع بأنني لم أرتكب أيا من الجرائم التي اتهمني بها الادعاء». وتابع أن «النيابة تملك جميع الأدلة وتعرف تماما ما حصل وهي ليست.. حتى قريبة من واقع ما حصل».

أراد محاموه بأن تلغى الإدانات الصادرة بحقه أو ما لم يتم ذلك بأن تعاد محاكمته أو يتم خفض الحكم الصادر بحقّه الذي قالوا إنه مبني على «نزوات ومبالغ فيه بشكل كبير في كافة الأحوال».