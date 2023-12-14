  • Alwasat News
Atwasat

«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 02:52 مساء
«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية
طيارون ألمان أمام مروحية من طراز «اتش 145 إم» في القاعدة العسكرية الجوية في ليتشفيلد بجنوب ألمانيا في يونيو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «إيرباص»، اليوم الخميس، أن الجيش الألماني وقع عقدا لشراء 62 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز «إتش 145 إم» مرفقا بخيار شراء 20 طائرة إضافية في صفقة تعد «أكبر طلبية على الإطلاق» لهذا النوع من الطائرات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة «تؤكد أن العقد المرتبط بالمروحية القتالية الخفيفة جرى توقيعه يوم أمس الأربعاء بعدما وافقت عليه لجنة الميزانيات» في «بوندستاغ»، بحسب «فرانس برس».

قيمة الصفقة تصل إلى 2.7 مليار يورو
ولم تُعلن قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 2.7 مليار يورو بحسب تقارير صحفية. ويضم العقد كذلك الدعم والخدمات المرتبطة بهذه المروحيات لمدة سبعة أعوام وتوريد أنظمة أسلحة من طراز «إتش فورس» تشمل رشاشات وقاذفات صواريخ موجهة وقاذفات صواريخ.

-  ألمانيا تبدأ محاكمة عميل سري بتهمة التجسس لصالح روسيا
-  الجيش الألماني يعلن إجلاء 101 شخص من السودان

ويقول رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» برونو إيفن في بيان «سنحرص على أن يتلقى الجيش الألماني المروحيات وفقا لجدول التسليم الطموح جدا الذي يتوقع أول عملية تسليم في 2024 بعد أقل من عام من توقيع العقد». وسيحصل الجيش على 57 مروحية فيما ستستلم القوات الجوية الخاصة خمس مروحيات. 

القوات الخاصة الألمانية تستخدم 16 مروحية
ويستخدم الجيش الألماني بالأساس هذا النوع من المروحيات ويشغل 16 طائرة لقواته الخاصة وثمانية لمهام الإنقاذ المدنية. وفي مقابلة مع جريدة «لا تريبون» الفرنسية الشهر الماضي، قال إيفين إن برلين «حددت حاجة ملحة لتزويد نفسها بمروحية عسكرية خفيفة متعددة الاستخدامات قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من المهام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»

سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»
تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يهود يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت الأبيض

تضامنًا مع غزة.. متظاهرون أميركيون يهود يقيدون أنفسهم بالسلاسل على أسوار البيت ...
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة

البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة
«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الزيتون

«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الزيتون
الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار
ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة

المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام

التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد

فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا
بوتين: أكثر من 600 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا
بوتين «يأمل» التوصل لحل مع واشنطن بشأن الأميركيين الموقوفين في روسيا
بوتين «يأمل» التوصل لحل مع واشنطن بشأن الأميركيين الموقوفين في ...
«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية
«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%
بوتين يصدر مرسومًا لزيادة عدد قوات الجيش الروسي بنسبة 15%...
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال البلاد
الصين تزيد الغموض حول أسباب تزايد أمراض تنفسية جديدة شمال ......
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
أميركا تطلب من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من ......
المزيد
زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن أوكرانيا
زيلينسكي يدعو قادة أوروبا إلى تبني موقف موحد وعدم التخلي عن ......
محكمة كوسوفو ترفض استئناف قائد متمرّد في أول إدانة تاريخية
محكمة كوسوفو ترفض استئناف قائد متمرّد في أول إدانة تاريخية...
الصين تعلن وقفاً لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في شمال بورما
الصين تعلن وقفاً لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في شمال ......
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف
«فرانس برس»: سماع دوي انفجارين وصفارات الإنذار في كييف...
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم
محكمة روسية تنظر في استئناف قدمه ناشط حقوقي مخضرم...
المزيد