«إيرباص»: الجيش الألماني يوقع عقدا لشراء 82 مروحية قتالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إيرباص»، اليوم الخميس، أن الجيش الألماني وقع عقدا لشراء 62 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز «إتش 145 إم» مرفقا بخيار شراء 20 طائرة إضافية في صفقة تعد «أكبر طلبية على الإطلاق» لهذا النوع من الطائرات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزارة «تؤكد أن العقد المرتبط بالمروحية القتالية الخفيفة جرى توقيعه يوم أمس الأربعاء بعدما وافقت عليه لجنة الميزانيات» في «بوندستاغ»، بحسب «فرانس برس».

قيمة الصفقة تصل إلى 2.7 مليار يورو

ولم تُعلن قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 2.7 مليار يورو بحسب تقارير صحفية. ويضم العقد كذلك الدعم والخدمات المرتبطة بهذه المروحيات لمدة سبعة أعوام وتوريد أنظمة أسلحة من طراز «إتش فورس» تشمل رشاشات وقاذفات صواريخ موجهة وقاذفات صواريخ.

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ويقول رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» برونو إيفن في بيان «سنحرص على أن يتلقى الجيش الألماني المروحيات وفقا لجدول التسليم الطموح جدا الذي يتوقع أول عملية تسليم في 2024 بعد أقل من عام من توقيع العقد». وسيحصل الجيش على 57 مروحية فيما ستستلم القوات الجوية الخاصة خمس مروحيات.