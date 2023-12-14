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بوتين: الجيش الروسي «يحسن» مواقعه على طول الجبهة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 12:16 مساء
بوتين: الجيش الروسي «يحسن» مواقعه على طول الجبهة في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأن قواته تتقدم في معظم المناطق على خط الجبهة في أوكرانيا الذي بالكاد تغير خلال العام الماضي.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي: «تحسن قواتنا المسلحة موقعها على كامل خط التماس تقريبا.. يتحسن وضع قواتنا بالمجمل».

وحدد الرئيس الروسي شرطين للسلام مع أوكرانيا، قائلًا: «سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا. إنها لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازية ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها».

بوتين: روسيا قادرة على المضي قدما رغم العقوبات
وأكد بوتين أن روسيا قادرة على «المضي قدما» على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب هجومها في أوكرانيا.

وقال خلال المؤتمر: «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدمًا»، مضيفًا أن «نقاط قوتنا تشمل التماسك القوي للمجتمع الروسي، وصمود النظام المالي الاقتصادي والإمكانات المتزايدة لقدرات جيشنا».

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