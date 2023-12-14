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فضيحة فساد تهز اليابان وتطيح بـ4 وزراء من الحزب الحاكم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 11:28 صباحا
فضيحة فساد تهز اليابان وتطيح بـ4 وزراء من الحزب الحاكم
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو الأميركية على هامش قمة منطمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، 17 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم صباح الخميس غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه التصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم.

وقال هيروكازو ماتسونو الأمين العام للحكومة والناطق باسمها والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا: «لقد قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء»، وأوضح أنه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا والداخلية جونجي سوزوكي والزراعة إيشيرو مياشيتا استقالوا أيضًا، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين. وأتت استقالة ماتسونو بعيد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة استقالته.

وقال نيشيمورا إن «عدم ثقة الرأي العام بي يتعلق بالأموال السياسية وهو أمر يؤدي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أن هناك تحقيقًا جاريًا ارتأيت أنه يتعين علي أن أضع الأمور في نصابها الصحيح».

فضيحة فساد تهز الحزب الحاكم في اليابان
والوزراء الأربعة الذين استقالوا ينتمون جميعًا إلى الحزب الحاكم الذي تهزه منذ أيام فضيحة فساد مالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء بأن النيابة العامة تحقق بحدوث عمليات احتيال مالي نفذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.

ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955. ورفض البرلمان اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء إذ يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.

وتشهد شعبية كيشيدا (66 عامًا) تراجعًا بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظل استياء اليابانيين من التضخم المستمر وانخفاض قيمة الين ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

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