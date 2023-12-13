ألمانيا تبدأ محاكمة عميل سري بتهمة التجسس لصالح روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت في برلين اليوم الأربعاء محاكمة عميل استخبارات ألماني يُشتبه في قيامه بالتجسُّس لحساب روسيا وشريك مفترض له، وذلك بتهمة «الخيانة العظمى».

وتأتي هذه الجلسة التي وصفتها مجلة «دير شبيغل» بأنها «أكبر محاكمة في قضية تجسُّس» في البلاد منذ عقود، في سياق التوترات التي تحيط بالغزو الروسي لأوكرانيا. وأكدت الناطقة باسم المحكمة ليزا جاني، أن الجلسة «تُعقد في ظل ظروف أمنية مشددة، لأن معلومات سرية صادرة عن أجهزة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (بي ان دي) نُقلت على الأرجح إلى جهاز استخبارات أجنبي».

وستُخصّص المحاكمة التي بدأت اليوم بتأخير ساعة تقريبًا، لقراءة لائحة الاتهام بحضور المتهمين المسجونين احتياطيًا منذ توقيف الأول في ديسمبر 2022، والثاني في يناير 2023. ويُشبته بأن كاستن إل (53 عامًا) الذي يعمل في الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، وشريكه المفترض ارتور إي وهو رجل أعمال مستقل (32 عامًا)، ارتكبا «خيانة عظمى في حالتين خطيرتين». وهما يواجهان احتمال سجنهما بين 5 سنوات ومدى الحياة.

أجهزة الأمن الألمانية تحذر من أنشطة التجسّس الروسية

ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، حذرت أجهزة الأمن الألمانية باستمرار من أنشطة التجسُّس الروسية في ألمانيا. وأفادت معلومات بأن المتهمين نقلا مرتين في خريف 2022 بعد حوالي 8 أشهر على بدء الحرب، إلى أجهزة الأمن الروسية وثائق ومعلومات «سرية»، حسب لائحة الاتهام.

وكان كارستن إل قام بطباعة أو تصوير وثائق سرية في قاعدة بيانات دائرة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية لتسليمها إلى إلى ارتور إي الذي أرسلها بدوره إلى جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو. وجرت الاتصالات بين عملاء أجهزة الأمن الفيدرالي الروسية وارتور إي من خلال رجل أعمال روسي.

- واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

- محاكمة روسي سويدي بتهمة التجسس لحساب موسكو في السويد

ورجل الأعمال الروسي الذي يخضع لتحقيق منفصل، «نظم الاجتماعات» وحجز ودفع ثمن رحلات آرتور إي بين موسكو وألمانيا. ومقابل خدماتهما، تلقى كارستن إل وارتور اي من جهاز الأمن الفدرالي الروسي أموالًا تبلغ قيمتها «450 ألف يورو على الأقل» للأول و«400 ألف يورو على الأقل» للثاني. وذهب ارتور اي لتحصيل هذه المبالغ نقدًا في موسكو في نوفمبر 2022، وفي طريق عودته إلى ألمانيا، قام كارستن إي بترتيب تجاوزه سرا «أجهزة مراقبة الأمن في المطار لدواع مهنية».

وبحسب مجلة «دير شبيغل»، فإن تاجر الماس ارتور إي ورجل الاستخبارات الفيدرالية الألمانية كارستن إل التقيا خلال حفلة في بافاريا وربطتهما صداقة بصفتهما عسكريين سابقين. وأقنع كارستن إل صديقه أرتور إي بالعمل كمخبر لدى الاستخبارات الألمانية، وتضاعفت اللقاءات غير الرسمية بينهما.