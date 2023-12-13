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بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 05:25 مساء
بريطانيا تقر مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يصل لجلسة استجوابه بشأن إدارته لأزمة تفشي كوفيد-19 في غرب لندن في 11 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أقر مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء مشروع قانون بريطاني مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحّل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى المملكة المتّحدة، ما يمنح متنفّسًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال رئيس الحكومة المحافظ في تعليق على منصة «إكس»: «سنعمل حاليا» من أجل «إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب» المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش، بحسب «فرانس برس». ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.

مشروع القانون أيده 313 صوتًا مقابل 269 معارضا 
وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتًا مؤيّدًا مقابل 269 معارضا في مجلس العموم. لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا. وقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال. وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير المقبل.

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وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة «كوين ماري» في لندن تيم بيل فإنّ الأمر ينطوي على انتصار «معلّق» لسوناك، مشيرا إلى وجود «عوائق كثيرة» وغياب «أي ضمانات بتخطيها». وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.

إقرار النص هزيمة للأخلاق الإنسانية 
ويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن إقرار النص هو «هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون».

وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش في مجلس العموم أنّ «المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة»، مؤكّدًا أن النصّ «يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين». وكانت الحكومة البريطانية قرّرت في أبريل 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين أتوا من أيّ مكان إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.

وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، وقال عبر منصّة «إكس» إنّ النص على أنّه «القانون الأكثر تشدّدًا على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية». ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النصّ أيضًا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.

ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية إلى خواتيمها.

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