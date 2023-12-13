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«يونيسف» تدعو إلى تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار العام 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 11:03 صباحا
«يونيسف» تدعو إلى تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار العام 2024
شعار منظمة الأمم المتحدة «يونيسف» التي حذرت من أن 15 مليون طفل معرضون لخطر عدم الحصول على لقاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أزمة كورونا، 3 مايو 2020. (أ ف ب)
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دعت منظمة «يونيسف» إلى جمع 9.3 مليار دولار لمساعدة ما لا يقل عن 93.7 مليون طفل في 155 بلدا متضرر بنزاعات وكوارث مناخية بكل أنحاء العالم العام 2024.

وقالت رئيسة المنظمة التابعة للأمم المتحدة كاثرين راسل في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» «ما زال ملايين الأطفال يعانون أزمات إنسانية تزداد تعقيدا واتساعا، ما يؤدي إلى استنزاف مواردنا بشكل أكبر»، في وقت يكافح جميع العاملين في المجال الإنساني لتمويل الحاجات المتزايدة في أنحاء العالم.

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وأضافت راسل «يجب أن يكون لدى الأطفال إمكان الوصول المستمر إلى الخدمات الأساسية، سواء كانت في مجال الصحة أو مياه الشرب أو النظافة أو التعليم».

أهداف متعددة للمساعدة
لذلك أطلقت «يونيسف» حملتها التي تهدف إلى مساعدة أفغانستان (حوالي 1.5 مليار) واللاجئين السوريين والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بالإضافة إلى أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.

وبصورة أعم، تهدف «يونيسف» من خلال هذا المبلغ إلى تطعيم 17,3 مليون طفل ضد مرض الحصبة ومعالجة 7.6 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد وتوفير التعليم لـ19.3 مليون طفل ومياه الشرب لـ 52.4 مليون وحتى توفير دعم نفسي لـ26.7 مليون طفل ومراهق.

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