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رئيس الحكومة البولندية الجديد يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 08:13 مساء
رئيس الحكومة البولندية الجديد يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الأوروبي
دونالد توسك ناطقا أمام مجلس النواب بعد انتخابه رئيساً للوزراء أمس في وارسو. (أ ب ف)
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في رسائل قوية عدة حول السياسة العامة، أكد رئيس الحكومة البولندية الجديدة المؤيد للاتحاد الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء غداة انتخابه، عودة بلاده إلى الساحة الأوروبية، ودعمه لأوكرانيا في حربها، ورغبته في إعادة بناء المجتمع الوطني المنقسم بشدة. 

وستصوّت الغرفة السفلى في البرلمان في وقت لاحق على الثقة، وتُعتبر نتائج تصويتها شبه مضمونة لصالح حكومة توسك إذ يهيمن تحالفه الذي يضم أحزابًا عديدة عليها، ما يضع حدًا لحكم القوميين الشعبويين المستمر منذ 8 سنوات، بحسب «فرانس برس». 

وفي كلمته أمام النواب، دعا توسك العالم إلى «التحرك بشكل كامل» لصالح أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وأكد العمل «بفعالية لصالح كييف». وقال «بعد ساعات تُعدّ بالعشرات، سأذهب إلى بروكسل، إلى القمة الأوروبية، على أمل إقناع حلفائنا التقليديين بأن يقفوا بشكل لا لبس فيه مع الحرية والقيم الجمهورية والدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي».

وعد بحل النزاع الحدودي مع أوكرانيا
وأعرب الرئيس السابق للمجلس الأوروبي عن أمله بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال هذه القمة.  ووعد بحل النزاع على الحدود مع أوكرانيا بعدما أغلقها سائقو شاحنات بولنديون منذ شهر احتجاجًا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من شركات الدولة المجاورة. وشهدت علاقات البلدين أزمة خطيرة جراء الإغلاق. 

وقال توسك «وجدنا الحلول للاستجابة في أسرع وقت ممكن لاحتياجات سائقي الشاحنات البولنديين وفتح الحدود»، متهمًا الحكومة السابقة بـالتخلي عن سائقي الشاحنات. 

قوة بولندا من قوة أوروبا
وفي حديثه أمام مجلس النواب، قال توسك أيضًا إنه سيعيد لدولة بولندا مصداقيتها وإنها ستعود «إلى مكانها» في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن «نكون أكثر قوة، وأكثر سيادة، ليس فقط عندما تكون بولندا أقوى، ولكن أيضًا عندما يكون الاتحاد الأوروبي أقوى». 

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ووعد توسك بإعادة بسط سيادة القانون في بلاده التي شكلت مصدر خلاف عميقًا بين وارسو وبروكسل. وقد اتهمت بروكسل الحكومة الشعبوية القومية بتقويض الاستقلال والعدالة. واختار توسك الخبير المخضرم في السياسة الخارجية لبولندا رادوسلاف سيكورسكي، لمنصب وزير الخارجية. واختار أيضًا لمنصب وزير العدل، الوسيط البولندي السابق لحقوق الإنسان آدم بودنار الذي سُمي بـ «ضامن الاستقلال». 

وبغياب حصول أي مفاجآت، من المتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية صباح الأربعاء.

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